Çeşme'de yılbaşı öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 90

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Çeşme'de otellerde yüzde 90 oranında doluluk olduğunu açıkladı.

"Yılbaşı hazırlıkları devam ediyor"

Çeşme'nin yılbaşında çok sayıda misafiri ağırlamasını beklediklerini aktaran Belge, "Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkacaktır." dedi.

Belge, Çeşme Belediyesi'nin cadde ve sokakları ışıklandırarak süslediğini ve yılbaşı panayırı kurduğunu, kamu görevlilerinin ilçede olumsuzluk yaşanmaması için hummalı çalışma yaptığını anlattı.

Havanın iyi olması bekleniyor

Çeşme'de yılbaşında ve öncesinde havanın iyi olmasının beklendiğini ifade eden Belge, şunları kaydetti:

"Otellerde kendi konseptlere göre yılbaşı olacak. Bunların içerisinde yemekli, konserli ve eğlenceli konseptler var. Çeşme'de herkese göre konseptli yılbaşı ve tatil imkanı sağlanıyor. Alaçatı'da DJ performansı olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen misafirlerin bir kısmı sokak eğlencelerine gelecek. Burada yılbaşı için her şey çok iyi gidiyor ve tümüyle hazırız."