Çeşme’nin su sorunu DSİ yatırımıyla çözülüyor

İzmir’in turizm cenneti Çeşme’de uzun süredir yaşanan içme suyu sorunu, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlanan dev projeyle çözülüyor. Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesi hizmete alındı.

Toplam 1,7 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, bugünden itibaren yıllık 3,7 milyon metreküp arıtılmış su Çeşme’ye ulaştırılacak. Böylece ilçenin yaz ve kış aylarında içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suyun korunmasının önemine vurgu yaptı.

Yumaklı, “İzmir’de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir’in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir” dedi.

Bakan Yumaklı, tüm belediyelere kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapma ve su kaynaklarını doğru işletme çağrısında bulunarak, “Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.