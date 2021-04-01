Çeteler, kişisel bilgilerimizin peşinde, tuzağa düşmeyin

Gelişen teknolojiye paralel olarak kullanıcıların internet üzerinden yaptığı işlemleri hedef alan dolandırıcılar finansal alanda da çeşitli yol ve yöntemlere başvuruyor. Bakanlığın bu alanda tespit ettiği dört değişik dolandırıcılık var. Bunların başında bilgisayar ve bilgisayar ağları kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilip kullanıldığı bilişim ve internet dolandırıcılığı geliyor. Kimlik bilgileri gibi bilgilerin kullanılması ile üretilen sahte belgeler ile bankalarda işlem yapmak, ATM’lere yerleştirilen aparatlar ile kartın kopyalanması ve para çekilmesi de sık görülen dolandırıcılık yöntemleri. Ayrıca sahte çağrı merkezleri ile kişisel bilgilerin ele geçirilmesi de dolandırıcıların başvurduğu bir başka yöntem.

“Sosyal mühendislik geliştiriyorlar”

Sosyal medya platformları, sahte web siteleri, sahte içerikli reklamların da kişisel bilgiler için kullanıldığını söyleyen Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, “Böylelikle ele geçirilen bilgiler finansal dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor” diyerek şunları ekledi: “Özellikle tüketicilerin hediye ve puan kazandığı, sigortanın sonlandırılacağı, dosya masraflarının ya da kredi kartı aidatlarının geri alınacağı gibi konularda ikna edilmesi söz konusu. Ya da hesap bilgilerinin terör örgütlerince kullanılacağı gibi bilgiler verip tüketicileri korkutarak yapılan sosyal mühendislik dolandırıcılıkları artış göstermiş durumda.”

Bu işlemleri gerçekleştirmek için tüketicilerden kredi kartı/internet bankacılığı şifresi, SMS ile gönderilen mobil onay kodu gibi hesaplara ulaşılabilmesini sağlayan bilgiler isteniliyor.

Ayrıca son dönemde içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeni ile banka şubelerine gitmek yerine şube dışı kanalların kullanımının yaygınlaşması da telefon ve internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarında yaşanan mağduriyetleri artırıyor.

Payı küçük etkisi büyük

Finansal dolandırıcılığa konu fiillerin öncelikle Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğunu vurgulayan Ahmet Erdal şunları söyledi: “Bu çerçevede adli yönü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve yargı mercileri tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, dolandırıcılık neticesinde elde edilen paraların yurt dışına çıkarılması boyutuyla ise MASAK tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır.”

“Tuzaklar genellikle yurtdışı hesaplardan”

Finansal dolandırıcılığın küçük bir bölümü Ticaret Bakanlığı’na intikal ediyor. 2020 yılında ulaşan şikayetlerin yüzde 4,36’sı finansal dolandırıcılık olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk 2 ayında da yine benzer seviyelerde yüzde 4,21 olarak tespit edildi.

Bakanlığa ulaşan şikayet sayısı diğerlerine göre az olsa da mağdurların sayısının oldukça yüksek olduğu biliniyor. Bu dolandırıcıların tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Erdal, “Tüketiciye hazırlanan tuzaklar genellikle yurtdışı hesaplar üzerinden yapılıyor” diyor.

Anında telefonu kapatıp bankanızı arayın

Dolandırıldıktan sonra korunmak ya da maddi kaybınızı telafi etmek çok zor. Çünkü paranıza ulaşmayı hedef almış dolandırıcılar genellikle yurtdışı hesaplar üzerinden tuzak kuruyor. Kimlik, şifre gibi hayati önem taşıyan kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Böyle bir bilgiyi paylaştığınızı fark ettiğiniz an telefonu kapatıp anında bankanızı arayın. Kartınızı ve hesabınızı güvence altına alın. Şikayet için başta Emniyet Müdürlüğü olmak üzere E-devlet, CİMER dahil tüm birimleri bilgilendirin.

Telefon dolandırıcılarına karşı 8 formül

■ TELEFON bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemlerinden korunmak için telefon bankacılığı şifrenizi herhangi bir yere yazmayın, bilgisayara veya tarayıcıya kayıt etmeyin.

■ TÜKETİCİLERİN yakınlarının ismi, doğum günü, taraftarı olduğu takımın kuruluş yılı gibi özel gün ve tarihleri, telefon numarası gibi tahmine açık bilgileri şifre olarak kullanmayın.

■ ÖZELLİKLE bankanıza ilişkin şifrelerinizi tuşlarla değil sanal klavyeyle girin.

■ KAMU çalışanları veya banka görevlileri para transferi yapmasını talep etmez. Bu nedenle bu ve benzeri taleplerde bir dolandırıcıyla karşı karşıya olduğunuzu bilin.

■ ŞÜPHELİ olduğu düşünülen aramalarda derhal görüşmeyi sonlandırın ve bankanıza konu hakkında bilgi verin.

■ CEP telefonlarınızı bankacılık işlemleri için üçüncü kişilere vermeyin. BAŞKALARINA ait ve kamuya açık alanlardaki telefonlardan görüşme yapmak için, aradığınız numarayı kendiniz çevirin. Numaranın doğru olarak çevrildiğinden emin olun. Yapılan görüşmeler sonrasında tuşlanan işlem şifrelerinin telefon hafızasına alınmadığından emin olun. Yaptığınız telefon görüşmeleri sırasında, şüpheli şahıslar tarafından izlenilmeyip ve dinlenilmediğinizden emin olun.

■ BANKA tarafından yapılan aramalarda hiçbir zaman kredi kartı şifresi, internet bankacılığı şifresi SMS ile iletilen mobil onay kodu gibi bilgiler talep edilmez. Bu ve benzeri talepleri geri çevirin.