Cevdet Yılmaz: Afganistan-Pakistan ateşkesi bölgesel refaha güç verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda sağlanan Afganistan-Pakistan ateşkesine ilişkin, “Desteklemeyi sürdüreceğimiz görüşmelerle ihtilafların giderilmesini, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afganistan-Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar arabuluculuğu ile kardeş ülkeler Pakistan ve Afganistan arasında ateşkes sağlanmasını değerlendirdi. 

Cevdet Yılmaz, "Desteklemeyi sürdüreceğimiz görüşmelerle ihtilafların giderilmesini, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz. Sağlanacak huzur ortamı bölgesel refaha ve kalkınmaya da güç verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
