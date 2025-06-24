Cevdet Yılmaz: Bölgemizin asıl ihtiyacı adil ve kalıcı bir barıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran geriliminin ardından sağlanan ateşkesi değerlendirerek, bölgede insani risklerin azaldığını ancak kalıcı barış için Filistin meselesinde adım atılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yılmaz, “İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte bölgemizde tırmanan jeopolitik gerilim, bugün itibarıyla sağlanan ateşkesle birlikte azalmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sadece insani ve çevresel tehditleri değil, aynı zamanda ekonomik belirsizlikleri de azaltacağına dikkat çekti.

Kalıcı barış için Filistin vurgusu

Yılmaz, açıklamasında özellikle Filistin halkının karşı karşıya olduğu koşullara dikkat çekerek, bölgede kalıcı istikrarın yolunun Filistinlilerin insan onuruna yakışır şartlarda yaşamasından geçtiğini vurguladı. “Bölgemizin asıl ihtiyacı, herkes için adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesidir” diyen Yılmaz, bunun yolunun Gazze başta olmak üzere Filistin’de işgal ve yıkım politikalarının sona erdirilmesinden geçtiğini belirtti.