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Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihlerinde yapacağı ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.