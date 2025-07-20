Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımlayarak, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) desteğinin süreceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Yılmaz, 1974’te gerçekleştirilen harekâtın Kıbrıs Türk halkının varlığı ve güvenliği için tarihi bir adım olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs Barış Harekâtı ile yalnızca Kıbrıs Türkü’nü değil, adadaki tüm toplumlar için yarım asırdır süren bir huzur ve güven ortamı sağladığını ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında şu mesajlara yer verdi:

“Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada’nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü’ne uygulanan insanlık dışı izolasyonlarla mücadelemiz sürecek; iktisadi ve mali işbirliğimiz ile KKTC’nin kalkınma çabalarına desteğimiz kesintisiz devam edecektir.”

Cevdet Yılmaz, mesajında ayrıca Zürih ve Londra Antlaşmaları’nın altını çizerek, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini güvence altına alan başta Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmet ve minnetle andı.