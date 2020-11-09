Cevdet Yılmaz kimdir?

09 Kasım 2020

Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Bingöl'de tamamlayan Cevdet Yılmaz, ardından eğitimine Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine başladı.

1988 yılında ODTÜ'den birincilikle mezun olan Cevdet Yılmaz, mezuniyetinin ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı.

1992-1994 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cevdet Yılmaz, 1995-2003 yılları arasında ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimi aldı.

2003 yılında doktora tezi kabul edilen Cevdet Yılmaz, AB İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Cevdet Yılmaz, 23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu.

Siyasal yaşamına AK Parti'de başlayan Yılmaz, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Bingöl milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 60. Türkiye Hükûmeti kabine değişikliği sonucu GAP-DAP Projesi ve Kalkınma'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Bingöl milletvekili olarak meclise girdi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde 12 Haziran 2011 tarihinde Kalkınma Bakanı olarak yer aldı. Erdoğan 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde %51.79 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilince hükûmet kurma görevi Ahmet Davutoğlu'na verildi. Davutoğlu tarafından 29 Ağustos 2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Kalkınma Bakanlığı görevini korudu.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Bu seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayınca erken seçime gidilme kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde 28 Ağustos tarihinde Başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi.[5] Bu görevini 24 Kasım 2015 tarihinde kadar sürdüren Yılmaz, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Bingöl milletvekili olarak meclise girdi.