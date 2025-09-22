Cevdet Yılmaz: Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımlar hayati önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki insani krizin yanı sıra bölgesel meseleler ile küresel ekonomideki belirsizlikleri ele aldıklarını bildirdi.

AB’nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği, düzensiz göç yönetimi ile güvenlik ve savunma konularının da gündemde olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

“Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması ve pozitif bir gündem oluşturulması hem Avrupa hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır. 85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu’dan Afrika’ya, Balkanlardan Kafkasya’ya uzanan stratejik etki alanımızla Avrupa’nın en büyük ticaret ortağı olarak ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”