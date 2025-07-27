Cevdet Yılmaz'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama! 'Dayanışmayla bu imtihanı vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkede devam eden orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yangınlarla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Yılmaz, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Yılmaz paylaşımında, "Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor" ifadelerine yer verdi.

Yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cevdet Yılmaz, yangınlara karşı görev yapan kamu personeli, yerel yönetim ekipleri ve gönüllülere şükranlarını sundu.

Açıklamasında özellikle dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım; yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim" çağrısında bulundu.

"Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir"

Yangınlarla mücadelede en öncelikli hedefin can kayıplarının yaşanmaması olduğuna dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız. Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir."