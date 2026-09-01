Cevdet Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı: Sonraki aşama yargının ve hukukun konusu olacak

Nagihan KALSIN – ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni’nde Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda konuşan Yılmaz, silahların bırakılması ve örgütsel yapıların tasfiyesinin sahada teyit edilmesinin ardından sürecin hukuki boyutunun öne çıkacağını söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında ilk aşamanın “tespit ve teyit” olduğunu belirten Yılmaz, silahların bırakılması ve örgütsel yapıların tasfiye edilmesinin ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini kaydetti. Yılmaz, “Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği, MGK kararıyla da bunun teyit edildiği bir ortamda ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak” dedi.

Adalet Bakanlığı hukuki süreç için çalışmaya başladı

Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde dört alt kurul oluşturulduğunu belirten Yılmaz, bunlardan Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu’nun hazırlık çalışmalarına başladığını açıkladı. Yılmaz, “Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda alt kurulumuz çalışmalarına başlamış durumda. Nasıl bir yaklaşımla zamanı geldiğinde bu süreçlerin sürdürüleceğine dair çalışmalar yürütülüyor. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir” ifadelerini kullandı. Sosyal uyum konusunda da ayrı bir alt komisyon oluşturulduğunu belirten Yılmaz, “Terör gündemini kalıcı olarak geride bırakmak, milletimizin kardeşliğini pekiştirmek, ülkemizin imkanlarını geleceğimiz için seferber etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Terörün ekonomik maliyeti en az 2,3 trilyon dolar”

Terörün yaklaşık yarım asır boyunca Türkiye’nin kalkınmasının önünde önemli bir yük oluşturduğunu belirten Yılmaz, insani kayıplar hariç yalnızca ekonomik maliyetin en az 2,3 trilyon dolar olduğunu söyledi. Yılmaz, devletin mücadelesi ve toplumsal destekle “tarihi bir eşiğe” ulaşıldığını ifade ederek, Terörsüz Türkiye vizyonuyla terörün ülke gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasının ve ekonomik kaynakların geleceğe yönlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, bunun geniş bir siyasi mutabakatı ortaya koyduğunu söyledi.

“Adalet yatırım ortamını iyileştiren en güçlü dayanak”

Konuşmasında hukuk ile ekonomi arasındaki ilişkiye de değinen Yılmaz, güçlü ve öngörülebilir bir hukuk sisteminin yatırım ortamının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. “Adaletin güçlü olduğu bir yapı aynı zamanda öngörülebilirliği artıran, yatırım ortamını iyileştiren, ekonomik refahı geliştiren en güçlü dayanaktır” diyen Yılmaz, adaletin hem kalkınmanın hem de demokrasinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hedeflerinin “hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi” olduğunu belirten Yılmaz, 11. ve 12. yargı paketleriyle bu yönde düzenlemeler hayata geçirildiğini söyledi.

Cezaevlerindekilerin üçte biri uyuşturucu suçlarından

Yargının iş yükünün azaltılması için uyuşmazlıkların adalet sistemine taşınmadan önlenmesinin önemine işaret eden Yılmaz, “koruyucu adalet” yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Cezaevlerindeki kişilerin yaklaşık üçte birinin uyuşturucu suçları nedeniyle bulunduğunu belirten Yılmaz, diğer suçların önemli bir bölümünün de uyuşturucu veya bağımlılıkla ilişkili olduğunu ifade etti. Bağımlılıkla etkin mücadelenin yargı ve infaz sisteminin üzerindeki yükü ciddi ölçüde azaltacağını söyleyen Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kapsamında çok boyutlu bir eylem planının uygulandığını bildirdi.

Adli sicil işlemlerinde yapay zeka dönemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adalet hizmetlerinde yapay zeka kullanımının genişletildiğini belirterek, adli sicil kayıtlarının silinmesine ilişkin işlemlerde de yapay zeka destekli sisteme geçildiğini açıkladı. Yılmaz, “Adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü yeni bir aşamaya taşıyarak yapay zeka destekli uygulamaları devreye alıyor, e-Duruşmanın kapsamını genişletiyor, e-Avukat uygulamasıyla savunma hakkının etkin kullanımını kolaylaştırıyoruz” dedi. Yılmaz, “Adli sicil kayıtlarının silinmesine ilişkin işlemlerde yapay zeka destekli sisteme geçerek vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı sonuçlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.