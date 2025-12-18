Cevdet Yılmaz'dan yasa dışı bahisle mücadele açıklaması: 71 maddelik eylem planı hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 2026 Bütçe görüşmelerinde yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu kapsamda hazırlanan eylem planının detaylarını paylaştı.

Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında şunları söyledi:

"Kapsamlı plan hazırlandı

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye yönelik yaklaşık bir yıldır çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, “Birçok arkadaşımızın da dile getirdiği gibi bağımlılıkla mücadele kapsamında yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele konusunda yaklaşık bir yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu bir komisyonla çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda son derece kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Ancak bunu kamuoyuna açık bir şekilde sunmadık. Bunun yerine, sorumlu kurumlara kendi görev alanlarına giren eylemleri gönderdik ve bunların hayata geçirilmesini talep ettik" dedi.

"71 eylemden oluşuyor"

Eylem planının içeriğine ilişkin bilgi veren Yılmaz, çalışmanın yedi ana öncelik başlığı altında şekillendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Eylem planımız yedi ana öncelik başlığı altında 37 hedef ve bu hedefler kapsamında 71 eylemden oluşuyor. Bu yedi alanın başında elektronik haberleşme ve sanal ortamda tespit ve müdahale geliyor. Burada etkili bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bir siteyi kapatıyorsunuz, kısa süre içinde başka bir site açılıyor. Buna rağmen gece gündüz, yapay zekâdan da faydalanarak mücadelemizi sürdürüyoruz.”