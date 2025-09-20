Cevizlibağ Kız Yurdu'ndaki görüntüler üzerine 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, yurtta kalan öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.
Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.