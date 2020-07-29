Çevre, doğa ve hayvanların korunması için "HAYDİ" devrede

29 Temmuz 2020

İçişleri Bakanlığı çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik ihbarlar için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlem tesis ederek takip ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 253 personele eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlükleri bünyesinde de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurulmasının ardından bu alanda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırarak bu mücadeleye paydaş haline getirmek amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması hizmete alındı.

Vatandaşların, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirebilecekleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabilecek.

Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale gelecek.

Fotoğraflı ihbar yapılabiliyor

Vatandaşlar, uygulama üzerinden ihbar konusuyla ilgili fotoğraf da paylaşabilecek.

Gönderilen ihbarlar, ihbarı yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve böylece en kısa sürede belirtilen konuma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk edilecek.

Vatandaşlar, HAYDİ sayesinde hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecek.

Bakan Soylu da telefonuna indirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "HAYDİ" uygulamasını telefonuna indirerek inceledi.

Kaynak: AA