Çevre Kanunu ile Bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi Meclise sunuldu

ANKARA(DÜNYA)



Yasa teklifine göre Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Havzasında yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, ileri atıksu arıtma tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi kurmaları ve bunun için temrin planlarını sunmak için mahalli idarelere 6 ay süre verilecek. Bu süre içerisinde temrin planlar sunulmazsa Bakanlık ve Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar bu tesisleri mahalli idareler adına yapabilecek, yaptırabilecek ve bu tesisleri işletebilecek. Ortaya çıkan maliyet mahalli idarelere İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun gereğince aktarılan paydan tahsil edilecek. Yasa teklifi ile Çevre tesislerinin özel sektör eliyle yaptırılabilmesi için Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet –Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanuna eklenirken, bu Kanuna eklenen diğer bir madde ile Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına da aynı model ile depozito düzenlemeleri yapabilme imkanı sağlanıyor.

Tarımsal desteklemelerden yararlanamayanlara yeni imkan sağlanıyor

Yasa teklifiyle tarımsal desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı veya usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi halinde hak ettikleri destek ödemesi yapılacak.

Bina kimlik belgesi alan binalar denetlenecek

Yapı Denetimi Kanununda yapılan yeni düzenlemeyle kanuna ‘Bina Kimlik Sertifikası’ tanımı ekleniyor. Denetlenerek bina kimlik sertifikası alan yapılar sertifikanın binaya asılmasının ardından beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek.

Yapı Denetim Kanununda yapılan değişikliklerle, yapı denetim firmalarına verilen cezalarda ve bunlara sebep olan fiillerde düzenlemeye gidilirken, Bakanlık tarafından görevlendirmelerin elektronik ortamda ve belli kriterlere göre yapılmasına ve yapılan görevlendirmelerin kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden belirleniyor.