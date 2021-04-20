Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ile 47 personeli istihdam edecek. Alıma başvurmak isteyenler, bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2021/5 tercih kılavuzu ile tercih işlemlerini yapabilecekler.

15 Nisan 2021 saat 10.45'te başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih başvuruları süreci 21 Nisan 2021 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar bu süreçte işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden KPSS 2021/5 tercih kılavuzu ile yapabilecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması sürecine dair yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15 – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."