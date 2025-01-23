Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 527 personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 527 sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime sunuldu.

Evrak teslim süreci başlıyor

Kazanan adaylar için evrak teslim süreci 27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adayların bu süre zarfında gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekiyor. Konuya ilişkin tüm detaylar ve işe yerleştirme takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Resmi açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi. İşe yerleştirme ile ilgili takvim de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslimi 27 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek."

Sonuçlar nasıl, nereden öğrenilecek?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Belgelerini belirtilen tarihler arasında teslim eden adaylar, görevlendirilecekleri pozisyonlara kısa süre içinde atanacak.