Çevreyi kirletenlere 145 bin 890 lira ceza

12 Ocak 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğine neden olan işletmelere göz açtırmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kanun kapsamında kirliliğe neden olan kuruluşlara yüksek oranda ceza uygulama işlemine devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Sakarya Nehri'nde meydana gelen çevre kirliliği haberleri üzerine inceleme başlatan Bakanlık yetkilileri, habere konusu yerin Sakarya 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) deşarj noktası olduğunu belirledi.

İnceleme sonucunda, söz konusu OSB'de endüstriyel atık suyu oluşan işletmelerin bünyelerinde arıtma tesisinin bulunduğu da belirtilirken, bu tesislerden çıkan arıtılmış suların OSB yönetimi tarafından toplanarak terfi istasyonu aracılığıyla 3 kilometre uzaklıktaki Sakaya Nehri'ne deşarj edildiği vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu haberde geçen balık ölümleriyle ilgili görüntülerin geçmişe ait olduğu da tespit edilirken, bu konuda 4 ayrı firmaya farklı tarihlerde toplamda 200 bin 104 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti

Haberlerin basında yer almasının ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri bir saatte olay yerine ulaştı.

Burada incelemelerde bulunan uzman ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait laboratuvarlarda incelenmek üzere bölgeden atık su numuneleri aldı.

Söz konusu haberleri ihbar olarak değerlendiren Bakanlık yetkilileri 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ne 145 bin 890 lira idari para cezası uygularken, laboratuvardan gelecek analiz sonuçlarına göre tesislere ek cezalar da verebilecek.

Kaynak: AA