Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bu sabah 5. dalga operasyon başlatıldı.

Aralarında CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimlerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Peki, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Gözaltı gerekçesi nedir?

Kadir Aydar kimdir?

Kadir Aydar, 6 Haziran 1988 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Ceyhan’da başlayan Aydar, Piri Reis Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerden mezun oldu. Halen Çağ Üniversitesi’nde Uluslararası Finans ve İşletme alanında akademik eğitimine devam etmektedir.

Genç yaşta siyasete atılan Aydar, 18 yaşında CHP’ye üye oldu. Parti bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 2015 yılında CHP Ceyhan İlçe Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde partisinin ön seçimini kazanarak Ceyhan Belediye Başkanlığına aday oldu ve yüzde 50.6 oy oranı ile seçimi kazandı. 2024 yerel seçimlerinde de yüzde 45.67 oyla yeniden Ceyhan Belediye Başkanı seçildi.

Siyasi kimliğinin yanı sıra iş dünyasında da aktif olan Aydar, Öztaş Limited Şirketi'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca Ceyhan Genç İş Adamları Derneği, Ceyhan Ticaret Borsası ve CEYGEM gibi kuruluşlarda görev aldı.

Kadir Aydar neden gözaltına alındı?

Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı, İBB’ye yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında alındı. Operasyon kapsamında yalnızca İstanbul’daki belediyeler değil, Adana’da görev yapan belediye başkanları da yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 soruşturma dosyasına göre, suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde kapsamlı ifadeler verdi.

Aktaş, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere, ihale aldıkları bazı belediyelerden maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemesi aldıklarını, belediye başkanlarına ve yardımcılarına nakit para ödediklerini, taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda bırakıldıklarını, ayrıca 2024 yerel seçimlerinde adaylara seçim desteği vermeye zorlandıklarını ifade etti.

Bu itiraflar ve elde edilen deliller doğrultusunda, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da bulunduğu 27 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.