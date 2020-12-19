Ceyhan'da rüşvet iddiası: 23 gözaltı kararı
Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları iddia edilen, aralarında eski Başkan Aydar'ın da olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
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Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, belediye binasında arama yaptı.
Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.