Cezaevi aracına bombalı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya gidiyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.
Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.
Bozdağ yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." dedi.