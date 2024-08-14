Cezaevi firarisi yüzerek kaçmaya çalıştı!
Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu dönmeyince ekipler alarma geçti. Ekipler zanlıyı Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakaladı.
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Antalya'da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.
Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.