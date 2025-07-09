Cezaevinde fenalaşan Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

Akut lösemi hastası olan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Birkaç gün önce girdiği ameliyatın ardından bugün cezaevinde fenalaşan Çalık'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cezaevinde 18 kilo veren ve hastalığının nüksetme riski bulunan Çalık'ın tutuksuz yargılama talebi ise reddedilmişti.

Sağlık raporu durumunun ciddiyetine işaret etmişti

Çalık'ın avukatlarınca paylaşılan ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık raporunda, Çalık'ın kan kanserine işaret eden hücrelerinin sınır değerde olduğu, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı, enfeksiyonlara yakalanma ve ağır ateşli hastalıklar geçirme riskinin arttığı belirtilmişti.