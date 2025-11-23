Cezaevindeki zehirlenme vakasında sayı 266'ya yükseldi
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde akşam yemeğinin ardından çok sayıda hükümlüde mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri görülmesi üzerine zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilenlerin sayısı 266'ya yükseldi. Açık cezaevindeki 141 hükümlüden 127'si taburcu edilirken, kapalı cezaevlerindeki toplam 125 hükümlü de ayakta tedavi edildi. Kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde sağlık taramalarının sürdüğü belirtildi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde akşam yemeğinin ardından çok sayıda hükümlüde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri görülmesi üzerine zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilen kişi sayısı 266'ya yükseldi.
Olay, kampüs içinde bulunan açık ceza infaz kurumunda başladı. İlk belirlemelere göre 141 hükümlü kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden 127'si taburcu edilirken, 14 hükümlünün sağlık durumlarının iyi olduğu ve kan tahlillerinin sürdüğü bildirildi.
Aynı yerleşkede bulunan 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde benzer şikayetler ortaya çıktı. Bu grubun tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Kampüs içinde sahra hastanesi kuruldu
Toplam 266 hükümlünün zehirlenme şüphesiyle sağlık birimlerine başvurduğu öğrenildi. Kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde sağlık taramalarının sürdüğü belirtildi. Olayın nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.