Cezaevinden çıkacaklara iş desteği: Bakan Tunç yeni protokolü açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinden tahliyeye bir ay kala hükümlülere İŞKUR danışmanlarıyla bire bir görüşme imkanı sağlayacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti verilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin topluma uyum sürecini kolaylaştıracak önemli bir adımı duyurdu. Bakan Tunç, bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle hükümlülerin tahliyelerinden bir ay önce İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşme yapabileceklerini açıkladı.
Yeni düzenlemeyle ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti verilecek. Hükümlüler, tahliye sürecine hazırlanırken mesleki yönlendirme ve iş bulma konusunda doğrudan destek alabilecek.
Yılmaz Tunç, bu uygulamanın, hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesinde ve topluma kazandırılmasında etkili olacağını belirtti.