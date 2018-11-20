Cezaevlerinde FETÖ'den 260 bin kişi var
Adalet Bakanı Gül, FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde 260 bin kişi bulunduğunu aktardı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, devam eden FETÖ yargılamalarına ilişkin bilgi verdi.
Cezaevlerinde FETÖ kapsamında 260 bin 144 kişi bulunduğu söyleyen Gül, bunların 202 bin 434'ünün hükümlü, 57 bin 710'unun ise tutuklu olduğunu aktardı.
Gül, "Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir." dedi.
Kaynak: AA