Cezaevlerinde ilk doz COVID-19 aşı oranı yüzde 95'e çıktı

Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda COVID-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği ve acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumuna dönüşlerinde 14 gün izolasyona tabi tutulduğu, bu süre sonunda yapılan PCR test sonucuna göre hükümlü ve tutukluların odalara alındığı belirtildi.

Cezaevlerine ilk kabulde semptomu bulunan hükümlü ve tutukluların, doktor tavsiyesine göre ayrı odalarda veya hastanelerde gözlem altında tutulduğu ve zorunlu nakil, açık ceza infaz kurumuna ayrılma gibi sebeplerle başka bir kuruma geçen hükümlü ve tutukluların sağlık raporu aldığı ve bu kişilere PCR testi uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, cezaevi personelinin de eldiven, maske ve siperlik kullanarak görevlerini yaptığı bildirildi.

Ziyaretçilerden HES kodu istendiği de kaydedilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılama işlemleri devam etmektedir. 4 Ocak 2022 itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 95, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 87'dir." bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki COVID-19 izin sürelerinin, 30 Kasım 2021'den itibaren 2 ay uzatıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri nedeniyle bulaş riski artmış olsa da tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelimizin özverili gayreti sayesinde 384 ceza infaz kurumumuzda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temas asgariye indirilmiş ve böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutulabilmiştir. Şu an itibarıyla 384 ceza infaz kurumumuzdan 90'ında pozitif vaka bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularda görülen COVID-19 vaka sayısı 543'tür. Bu hükümlü ve tutuklulardan 61'inin tedavilerine Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede devam edilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden hükümlü ve tutuklulardan biri yoğun bakım ünitesinde bulunmaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen 482 hükümlü ve tutuklunun ise COVID-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir."

Açıklamada, COVID-19 salgınının Türkiye'de etkili olduğu 14 Mart 2020'den bugüne kadar hayatlarını kaybeden 32 hükümlü ve tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri sırada, 19 hükümlünün ise COVID-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.