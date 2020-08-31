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Cezaevlerine 'HES kodu'yla giriş yapılacak

Cezaevlerine ziyaretçiler, yarından itibaren koronavirüsle mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.

Cezaevlerine 'HES kodu'yla giriş yapılacak
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Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için "HES kodu" uygulamasına geçilmesini önerdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.

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