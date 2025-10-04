Cezası binlerce TL! Sürücüler dikkat: Zorunlu kış lastiği uygulaması değişti | Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Cezası ne kadar?

Cezası binlerce TL! Sürücüler dikkat: Zorunlu kış lastiği uygulaması değişti
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişikliğine gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, kış lastiği takma zorunluluğu artık 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’a kadar sürecek. Önceki yıllarda 1 Aralık’ta başlayan uygulama iki hafta öne çekildi. Kış lastiği takmayan sürücülere ise 5 bin 856 TL ceza kesilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni tarihler belli oldu
Karara göre, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.
Yeni düzenleme öncesinde, kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor, 1 Nisan’da sona eriyordu.
Kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 TL ceza
Zorunlu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, kış lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.