Cezası binlerce TL! Sürücüler dikkat: Zorunlu kış lastiği uygulaması değişti | Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Cezası ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarihler belli oldu

Karara göre, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Yeni düzenleme öncesinde, kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor, 1 Nisan’da sona eriyordu.

Kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 TL ceza

Zorunlu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, kış lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.