'Change Araç' çetesine darbe: 1,18 milyar TL’lik vurgun ortaya çıktı
Mersin’de "change araç" yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik polis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi tespit edilen operasyonda 14 kişi tutuklanırken, 27 araca da el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de "Change Araç" çetesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.
14 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirlenen 27 araca da el konuldu.
Şasi numaları hurda araçlarla değiştirilmiş
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda; çetenin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen araçların şasi numaralarını ağır hasarlı araçlara ait şasi numaralarıyla değiştirdiği, bu araçları tamir edilmiş gibi göstererek trafiğe çıkardığı belirlendi. Ayrıca çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli-yakalamalı araçların parçalanarak yedek parça olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
