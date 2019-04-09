Chassis Brakes International, Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu

09 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri Fuarı'na katılan şirket, öğrencilerin de yoğun ilgisini gördü. İki gün süren ve yaklaşık 50 firmanın katıldığı fuarı on binlerce öğrenci ziyaret ederken, öğrencilerin Chassis Brakes International standına ilgisi de yoğun oldu. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda öğrenciler, şirketi yakından tanıma fırsatı buldu.

2 gün süresince, Chassis Brakes International Türkiye insan kaynakları ve kurumsal iletişim departmanı yetkilileri de şirketin Türkiye ve dünya ölçeğindeki geniş yapılanmasından öğrencilere bahsederek, iş hayatıyla ilgili faydalı bilgiler aktardı.

Öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz

Şirket olarak, büyük önem verdikleri sosyal sorumluluk çalışmalarında gençlere ve geleceğe yatırımın önemli bir yeri bulunduğuna vurgu yapan Chassis Brakes International İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Çisil Güler, ”Dünyada yaşanan hızlı değişimde, en önemli faktörlerin başında kuşkusuz eğitim geliyor. Öğrencilerimiz bu ülkenin geleceği, kendilerini en iyi ve donanımlı şekilde yetiştirmeleri gerekiyor. Şirketimiz de genç yeteneklere yatırıma büyük önem vermekte. Bu noktada, öğrencilerle pek çok alanda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Kariyer Fuarı da bu konuda hem şirketlere hem de öğrencilere önemli katkılar sağlıyor. Geleceğimizin mimarı öğrencilerimize desteğimiz her fırsatta devam edecek” ifadelerini kullandı.