ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden yavaş cevap veriyor, neden açılmıyor? Neden çöktü?

ChatGPT'de zaman zaman yavaşlama yaşanıyor. Öte yandan cevap verilmediği takdirde "Mesaj akışında hata" ibaresi yer alıyor. Uygulamaya erişmeyenler "ChatGPT çöktü mü" diye soruyorlar. İşte detaylar...

ChatGPT çöktü mü?

ChatGPT'den yanıt alamayanlar "ChatGPT çöktü mü" diye sorarken resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmış değil. Uygulamada zaman zaman erişim yavaşlığı yaşanıyor ve hata raporu geliyor.