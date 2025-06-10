ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden yavaş cevap veriyor, neden açılmıyor? Neden çöktü?
ChatGPT'de bugün zaman zaman aksaklık yaşanıyor. Kullanıcılar dünyanın en çok kullanılan yapay zeka aracına soru sorduğunda "Mesaj akışında hata" uyarısı aldı. Öte yandan sorulara çok yavaş cevap veriliyor. Bu nedenle de "ChatGPT çöktü mü" sorusu geliyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ChatGPT'de zaman zaman yavaşlama yaşanıyor. Öte yandan cevap verilmediği takdirde "Mesaj akışında hata" ibaresi yer alıyor. Uygulamaya erişmeyenler "ChatGPT çöktü mü" diye soruyorlar. İşte detaylar...
ChatGPT çöktü mü?
ChatGPT'den yanıt alamayanlar "ChatGPT çöktü mü" diye sorarken resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmış değil. Uygulamada zaman zaman erişim yavaşlığı yaşanıyor ve hata raporu geliyor.