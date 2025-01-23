ChatGPT çöktü mü? ChatGPT'ye ne oldu? Tüm dünyada eş zamanlı erişim sorunu yaşanıyor!
Dünya genelinde anlık olarak milyonlarca insanın erişim sağladığı, dünyanın en popüler yapay zeka servisi ChatGPT, dünya genelinde yaşanan bir erişim sorunu ile gündemde. ChatGPT'ye girmek isteyen kullanıcılar İngilizce olarak "Oops! We ran into an issue while signing you in" ve "Bad Gateway" hatası ile karşılaşıyor. Peki ChatGPT çöktü mü? ChatGPT'ye ne oldu? ChatGPT'ye neden erişilemiyor? İşte detaylar...
Dünyanın en çok ziyaret edilen ve kullanılan yapay zeka servisi ChatGPT'yi kullanmak isteyen kişiler 23 Ocak 2025 Perşembe saat 15:00 sıralarında başlayan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşıyor.
ChatGPT'ye ne oldu? ChatGPT çöktü mü?
Hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcıları etkileyen sorun kapsamında servisi kullanmak isteyenlerin bir çoğu “Oops! Oturumunuzu açarken bir sorunla karşılaştık” hata mesajlarıyla karşılaştı.
OpenAI'dan ChatGPT açıklaması
ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, sorunu hızlı bir şekilde kabul ederek sorunu tespit ettiklerini ve bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor.