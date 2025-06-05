ChatGPT’ye sorduk: Kurban Bayramı’na özel yumuşacık, lezzetli mi lezzetli kavurma tarifi

Yarın Kurban Bayramı’nın birinci günü… Kurban ibadeti sonrası milyonlarca insanın sofrasına gelecek olan kurban kavurmasını üretken yapay zekâ robotu ChatGPT’ye sorduk.

ChatGPT altı kişi için leziz mi leziz bir kurban kavurması tarifi hazırladı.

Kurban kavurmasının malzemeleri, hazırlanış şekli ve servis önerisiyle sunan ChatGPT, tüm Müslümanlar için “Kurban Bayramınız Mübarek Olsun” dileğinde bulunarak kavurma tarifini paylaştı:

Kurban Kavurması Tarifi (6 kişilik)

Malzemeler:

1 kg yeni kesilmiş kuşbaşı kuzu veya dana eti

2-3 yemek kaşığı iç yağı veya kuyruk yağı (tercihen)

1 tatlı kaşığı tuz

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı karabiber

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı kekik

(İsteğe bağlı) 1-2 diş sarımsak

Hazırlanışı

Eti Hazırlayın:

* Yeni kesilmiş eti iri kuşbaşı doğrayın. Sinirlerini ve fazla yağlarını ayıklayın.

* Yağı Kavurun:

* Tencereye kuyruk yağı veya iç yağı koyun. Kısık ateşte eritin. Erimeyen parçaları (çıkarsa cızlakları) kenara alın. Bu aroma verir.

Eti Ekleyin:

* Etleri tencereye alın ve orta ateşte önce suyunu salana kadar kapağı kapalı şekilde pişirin. Sonra kapağını açıp suyunu çekene kadar kavurun. Bu aşama yaklaşık 35-45 dakika sürebilir.

Tuzu Sonradan Ekleyin:

* Et suyunu çekip kavrulmaya başladığında tuzunu ekleyin. (Tuzu baştan eklemek etin sertleşmesine neden olur.)

Baharatlarla Tatlandırın (İsteğe Bağlı):

* Karabiber, kekik ve rendelenmiş sarımsağı son 5 dakikada ekleyebilirsiniz. Ancak sade haliyle de muhteşem olur.

Servise Hazır:

* Etler kahverengi bir renk alıp yağına kavrulduysa altını kapatın. 5-10 dakika dinlendirip sıcak sıcak servis edin.

Servis Önerisi:

* Yanına taze pişmiş lavaş, pilav ve soğan salatası çok yakışır.

* Kavurmanın üzerine biraz tereyağı gezdirerek ekstra lezzet katabilirsiniz.