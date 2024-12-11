Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya İstanbul Boğazı’nın simge yalısını satın alıyor

ABD merkezli Chobani markasının kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’nın, İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından biri olan Beykoz’daki Feyyaz Tokar Yalısı’nı 45 milyon dolara satın alacağı öne sürüldü. Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre, Ulukaya, 2024 yılında aylık 120 bin dolarlık kira bedelini bir yıllık peşin ödeyerek yalıyı kiraladı ve satın alma opsiyonunu devreye soktu.

Tarihi yalı, Boğaz’ın gözdesi

Feyyaz Tokar Yalısı, mimarisi ve tarihiyle Boğaz’ın dikkat çeken yapılarından biri. Yalı, 2012 yılında ABD’li yatırımcı Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınmış ve restorasyon sonrası kendisi tarafından kullanılmıştı. Daha sonra Rus iş insanı Roman Abramoviç tarafından kiralanmış olan yalı, şimdi Hamdi Ulukaya’nın mülkü olmaya hazırlanıyor.

2,3 milyar dolarlık servet

Forbes’in 2024 verilerine göre 2,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasını dünyanın en çok satan süzme yoğurt markalarından biri haline getirdi. Ulukaya, yıllardır sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılarla da tanınıyor.

Boğaz’a yatırım çekiyor

İstanbul Boğazı’ndaki tarihi yalılar, son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Feyyaz Tokar Yalısı’nın yeni sahibi olarak Hamdi Ulukaya’nın adı geçerken, yalıya ilişkin resmi satış işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.