CHP, 7538 sayılı kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

7538 sayılı kanunun 15 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Günaydın, kanunla 2008'den önce sigortalı olan engellilerin yaşlılık aylıklarının daha düşük bağlanmasının düzenlendiğini, yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istediklerini ifade etti.

Kanunda yer alan düzenlemeyle kişisel verilerin sağlık alanında üçüncü kişilerle paylaşılmasının önünün açıldığını ileri süren Günaydın, bunun insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

Günaydın, "Yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri, tıbbi ürün ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutuluyor." diyerek, bu düzenlemenin de iptalini istediklerini söyledi.

Aile hekimlerinde ücretli akupunktur ve fitoterapi uygulamalarının yapılmasına ilişkin düzenlemenin de modern tıbbın gereklerinin aksine olduğunu savunan Günaydın, bunun iptalini talep ettiklerini dile getirdi.

"Kamu hizmetinin vatandaşa ücretsiz verilmesi esas olmalı"

Günaydın, aile hekimlerince verilen özel amaçlı raporların ücretli olması yönündeki düzenlemenin de iptalini istediklerini belirterek, "Bu, bir kamu hizmetidir ve kamu hizmetinin vatandaşa ücretsiz verilmesi esas olmalıdır" dedi.

Aile hekimlerinin çalışma saatleri ve döner sermaye gelirlerinden alacağı payların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin de kanuni olmadığını savunan Günaydın, bu hususların da iptalini talep ettiklerini bildirdi.

Devlet desteği alacak klinik araştırmaların Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmesi yönündeki düzenlemenin de "idareye ucu açık takdir yetkisi verdiğini" söyleyen Günaydın, uygulamanın iptali için başvurduklarını belirtti.

"Katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkartıldı"

Günaydın, "Ayakta tedavide, hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkartılıyor yani tam 10 kat arttırılıyor. Yapabilecek bir şey var, iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etmek." diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerin başlaması ve sonlanmasına ilişkin, ziraat odalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 15 Ocak'tan önce verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildiğini anlatan Günaydın, cezasını ödemiş olanlara ret, iade veya mahsup yapılmamasının yasal olmadığını savundu.

Günaydın, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek ekipman muayene kuruluşlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmesi yönündeki düzenlemenin de iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiklerini dile getirdi.