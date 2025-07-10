CHP, 7547 sayılı yasanın iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "7547 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru sonrası AYM önünde yaptığı açıklamada, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin bazı hükümlerin yeniden yasal düzenlemeye dönüştürülmesini anayasaya aykırı bulduklarını söyledi.

Günaydın, düzenlemeyle kamu kurumlarında görevli personele denetim ve soruşturma yetkisi verilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu durumun anayasa ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

"Külliye'de çalışan bir aşçı neden sendikalaşamasın?"

Bir diğer eleştirisini de sendika hakkı üzerinden dile getiren Günaydın, "Cumhurbaşkanlığında, Külliye'de çalışan bir aşçı neden sendikalaşamasın? Bir aşçının, bir şoförün sendikalaşması önünde nasıl bir engel olabilir? Dolayısıyla bunları doğru değerlendirmek lazım" dedi.

Başvuruda ayrıca müfettiş, denetmen, kontrolör ve aktüer gibi meslek gruplarının kamuya alım sürecinde sözlü sınava tabi tutulmasına yönelik hükümlerin de iptali talep edildi.

Günaydın, ilerleyen günlerde 703 sayılı KHK ile ilgili üç ayrı düzenlemeyi, İklim Kanunu’nu ve 10. Yargı Paketi’ni de Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını sözlerine ekledi.