CHP: Açıklama randevu talebinden 27 saat sonra gerçekleştirildi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mülakat mağdurlarının sorunlarını görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmesi ile ilgili olarak, “Kılıçdaroğlu’nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep ediyor. Belgesiz konuşmam.” ifadesini kullandı.

CHP İletişim Koordinatörlüğü, Selvi’nin iddiasına yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Açıklama şöyle:

“Hürriyet Gazetesi yazarı sayın Abdülkadir Selvi, 03 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bazı hayal ürünü iddialarda bulunmuştur.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı sayın Mahmut Özer’den, 29 Aralık 2021 günü saat 10.51’de randevu talebinde bulunulmuş, aynı gün saat 23.00’e kadar hiçbir geri dönüş yapılmaması üzerine, 30 Aralık 2021 günü saat 13.00’te basın açıklaması yapılmıştır. Dolayısıyla açıklama, randevu talebinden yaklaşık 27 saat sonra gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, söz konusu köşe yazısında yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının, sayın Genel Başkanımızın koruma polisi tarafından verildiği iddiası da tahmin edileceği gibi, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür. Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. ‘Elimde belge olmadan konuşmam’ diyen sayın Selvi’yi, bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz.”