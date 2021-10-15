CHP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı çerçevesinde Ankara C. Başsavcılığına dilekçe sunup, "Siyasi Cinayetler/Tehditler" özelinde başlatılmış soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan'dır! Öncelikle onun ifadesini alın! O ifadeden sonra beyanda bulunacağız dedik.." açıklamasında bulundu.

Sayın Genel Başkanımız @kilicdarogluk'nun talimatı çerçevesinde Ankara C. Başsavcılığına dilekçe sunup,



"Siyasi Cinayetler/Tehditler" özelinde başlatılmış soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan'dır!



Öncelikle onun ifadesini alın!



O ifadeden sonra beyanda bulunacağız dedik.. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 15, 2021



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde siyasi cinayet ve suikast duyumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün cuma namazı sonrası şu açıklamayı yapmıştı:



"Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."