CHP, AYM'ye başvurdu! 9. Yargı Paketi'nde yer alan bazı düzenlemelerin iptali talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak adlandırılan 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki bazı maddelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

"Tekliften bazı düzenlemelerin çıkarıldı"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvurunun ardından milletvekilleriyle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Günaydın, 7531 sayılı kanunun yasalaşma sürecinde, teklifin bazı maddelerine itiraz ettiklerini belirterek, bu itirazların ardından tekliften bazı düzenlemelerin çıkarıldığını ifade etti.

"Anayasa'ya aykırılık" gerekçesi

Ancak, "Anayasa'ya aykırılık" gerekçesiyle karşı çıktıkları bazı düzenlemelerin yasalaştığını vurgulayan Günaydın, parti olarak yasal süresi içinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını dile getirdi.

Günaydın, Adalet müfettişlerine verilen bazı yetkiler ile görevleri ve çalışma usul ile esaslarının Adalet Bakanlığınca belirlenmesinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu savunurken iptali talep edilen düzenlemeleri şu şekilde açıkladı:

• Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda esas alınan sürenin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi.

• Adli yardım ödeneğinin 2 No'lu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi.

• Hukuk mesleğine giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamının yönetmelikle belirlenmesi.

• Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile etkili başvuru hakkının aksine, baba olduğunu iddia eden kişi, kocanın alt soyu, anası veya babasının soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı olarak şarta bağlanması.

• Hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırılmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması.

• Lehe kanunun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların ön ödeme yerine uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması.

• Yine Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından, vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin çıkartılması.

• Devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine, 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi.