CHP, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, ‘Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz’ deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye, babanızın malı değil. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz.” dedi.

CHP yöneticileri, Bakan Soylu’ya sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla yanıt verdi. O yanıtlardan bazıları şöyle:

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel: İki lafından biri yalan olan Suçişleri Bakanı; yok öyle partimize iftira atıp, kaçmak. Bizi başkalarıyla karıştırma. Müfteri olduğunu biz biliyoruz da tüm Türkiye bir kez daha öğrensin diye yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Hadi ispatla! Hodri meydan!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: Süleyman Soylu, tek bildiğin yalan yanlış konuşmak. Bu şekilde milleti kandırabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Madem söylediğin gibi bir durum var, çık iddialarını ispatla. Tabii suçlularla gezmekten vaktin kalırsa.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Belçika bakanı sığınmacıları alıyorsun diye seni överken sırıtan o zavallı halinle mi bizi karıştırdın Sülo? Yarın suç duyuruları geliyor, ispatlamaz isen müfterisin! Onursuzsun.

CHP Genel Merkezi de Süleyman Soylu’nun aynı iftarda sığınmacılarla ilgili söylediği sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP’nin paylaşımında da şunlar kaydedildi:

“Belçikalı bakanın sığınmacıları aldığı için çok beğendiği ve takdir ettiği Süleyman Soylu kürsüden hikayeler anlatıyor ancak caddelerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda gerçekler çok farklı. Milletimiz, kendisini ve yarattığı bu felaketi unutmayacak.”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Soylu’nun sığınmacılarla ilgili sözlerine ilişkin, “Sınırları yolgeçen hanına çevirenden, ülkesine giren yabancıdan haberi olmayandan İçişleri Bakanı olmaz. Sınır namustur” paylaşımı yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesinden iddialara yalanlama

Türkiye'de bazı basın yayın organlarında ABD Temsilciler Meclisi üyesi Bill Keating'in "Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük" dediğine yönelik haberler yayınlanmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiayı yalanlayarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

ABD Kongre üyesi Bill Keating de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Keating, "Başkan İmamoğlu ile ne konuştum ne de görüştüm. 31 Mart’taki ifadelerim, Başkan’ı bir oturuma davet etmek hakkında ekibimle daha önce yaptığım bir değerlendirmeye yönelikti, ancak herhangi bir temas olmadı ve çıkan haberlerin aksine Başkan ile kesinlikle konuşmadım." dedi. (ANKA)