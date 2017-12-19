CHP 'Başka bir gelecek mümkün' diyecek

19 Aralık 2017

2019 seçimlerine yeni bir heyecanla hazırlanmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), büyük kurultayda vurgu yapılacak konular üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında, kurultayda kullanılacak ana tema ve sloganların belirlenmesinde son aşamaya gelindi. Parti örgütlerinden ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ana muhalefet partisi, "Türkiye'nin geleceğine umut olacak" sloganlar üzerinde duruyor.

Daha önce, 16 Ocak 2016'da yapılan 35. Olağan Kurultay'da "Demokrasi, değişim ve kardeşlik" söylemini kullanan CHP, 2018'deki kurultayında "Başka bir gelecek mümkün" teması üzerinde duracak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Sekreter Sındır, Türkiye'nin başta dış politika olmak üzere, ekonomi ve güvenlik alanında büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Kurultayda, toplumun vicdanına sesleneceklerini anlatan Sındır, slogan ve temanın belirlenmesi için yaptıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Kurultayın temasını ve sloganını belirlerken toplumun hassasiyetlerini dikkate aldıklarını ifade eden Sındır, "Kurultayımızın topluma umut olmasını istiyoruz. Bu kapsamda, kurultayımızda, adil düzen, sosyal refah ve geleceğe yönelik mesajlar vermeyi planlıyoruz. 'Başka bir gelecek, huzurlu, mutlu bir Türkiye mümkün' diyeceğimiz bir kurultay olacak. Partimiz, örgütlerimiz yeni bir heyecanla, motivasyonla 2019 seçimlerine gidecek." dedi.

"Kurultay, CHP'yi iktidara taşıyacak"

İlçe kongrelerini büyük ölçüde bitirdiklerini, il kongrelerinin devam ettiğini vurgulayan Sındır, büyük kurultay için Ankara Spor Salonu'nun kiralandığını aktardı.

Sındır, 2017'nin CHP için çok yoğun bir yıl olduğunu, "Adalet Yürüyüşü", "Adalet Kurultayı" ve sonrasında "adalet" temalı birçok etkinlik düzenlediklerini anımsatarak, "adalet"in de kurultayda öne çıkan sloganlar arasında yer alacağını ifade etti.

Bu kurultayın, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında çok önemli olduğuna değinen Sındır, "Cumhuriyet tarihinin en kritik sürecinde bir kurultay yapacağız. Bu kurultay, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek, CHP'yi iktidara taşıyacak bir kurultay olacak. İktidara hazırız. Türkiye'nin yaşadığı tüm sorunların çözümü var. CHP'nin Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak politikaları hazır." diye konuştu.