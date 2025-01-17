CHP, bazı düzenlemelerin durdurma ve iptal talebiyle AYM'ye Başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte, Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 sayılı Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Günaydın, AYM'ye iki yasa ile üç Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için işlem yaptıklarını belirterek, "Burada gördüğünüz gibi CHP, neredeyse haftada ya da 10 günde bir TBMM'den anayasaya aykırı kanunlar geçirildikçe mahkemenin önüne geliyor ve Türkiye'nin anayasal düzenini, vatandaşın da hukuki güvenliğini korumak için gerekli hukuki çalışmaları yerine getiriyor" dedi.