CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor

25 Temmuz 2019

Canan SAKARYA

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir’in aralarında bulunduğu 11’i büyükşehir başta olmak üzere yaklaşık 250 belediyeyi kazanan CHP, bugün Afyon’da çalıştay yapacak. Çalıştaya tüm il, ilçe belediye başkanları ile genel başkan yardımcıları katılacak. 25-27 Temmuz tarihleri arasında tüm belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştayda CHP’nin yerel yönetim strateji masaya yatırılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başlayacak çalıştayda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkezin yerel yönetimlere yaklaşımını ortaya koyan bir sunum yapacak. Belediye başkanlarının görüşlerini alınacağı ‘Başkanlar Forumu’nun gerçekleştirileceği çalıştayın ikinci gününde uzmanların katılımıyla “Seçmenlerin Beklentileri” paneli yapılacak.

Belediye Başkanlarının yaşadıkları sorunların da ele alınacağı çalıştayda bir ‘Ortak Akıl Atölyesi’ gerçekleştirilecek. Belediyeleri takip etmek için Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu oluşturmayı planlayan CHP, bu Kurulu da çalıştayda gündeme getirerek belediye başkanlarının görüşlerini alacak. Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu’nun detayları netlik kazanacak. Bu kapsamda, CHP Genel Merkezinde belediyelerle “araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk” alanlarında iş birliği içerisinde çalışacak altı farklı birim kurulacak.

Yerel seçimlerinin sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerde liyakat kurallarına bağlı kalınacağını belirterek, belediye başkanlarından açıkladığı 7 kurala bağlı kalmalarını istemişti. Kılıçdaroğlu açıkladığı 7 kuralın çerçevesini, bütün kimliklerin kucaklanması, halk için hizmet, fakir mahallelere, dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık, yoksullara yardım edilirken teşhir edilmemesi, harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesi, belediye yönetim kurullarında liyakata uyulması , adaletli yönetim olarak çizmişti.

Kılıçdaroğlu, bir süre önce 11 büyükşehir belediye başkanıyla gerçekleştirdiği toplantıda da yine adaletli politikalar uygulanması konusunda uyararak, belediye başkanlarından beklentilerini iletmişti. Kılaçdoğlu, aile sigortası projesinin yerel de gerçekleştirilmesini, yoksul vatandaşlar için halk kartın uygulanmasını isteyerek, şeffaf ve hesap verebilir olmaları konusunda uyardı.