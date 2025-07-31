CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım görevden alındı

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, yönetimiyle birlikte görevden alındı. Kararın gerekçesinin bildirilmediğini açıklayan Yıldırım, sosyal medya mesajında, parti içinde farklı görüşlerin tasfiye edildiğini öne sürdü.

Yıldırım, “Bu kararı kişisel almıyorum. Ama örgütlü mücadeleye gönül vermiş binlerce partilinin emeği adına, bunu susarak geçemem. Bugün, ne yazık ki içeride farklı düşünenlere yönelik bir daralmayı, ifade alanlarının daraltılmasını, mücadeleyle gelenlerin masada tasfiye edilmesini yaşıyoruz. Bu, ne Atatürk’ün çizdiği yoldur, ne de partimizin tarihsel birikimine yakışır” dedi.

Açıklamasında, “Önümüzde kongre süreci var. Bu partide sandık iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur, olmamalıdır” ifadelerini kullanan Yıldırım, CHP’nin “bir kişinin değil halkın partisi” olduğunu vurguladı.