CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan toprağa verildi

08 Haziran 2019

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AK Parti milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti.

Kazım Arslan'ın eşi Nursel, kızı Nazife Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve torunları, taziyeleri kabul etti.

Eşi Nazife Arslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazım Arslan'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Defin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın başarılı bir milletvekili olduğunu belirterek, "Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmaksızın bütün Denizlilileri ve vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı, sevecen, yardımsever bir insandı. Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin." dedi.