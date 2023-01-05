CHP, "Dijital Emek ve Emek 4.0" çalıştayı düzenliyor

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğiyle 7 Ocak Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Dijital Emek ve Emek 4.0 çalıştayı düzenlenecek.

Çalıştayda dijitalleşme ve emek konusunda uzman akademisyenler, sendika temsilcileri ve sivil toplum örgütleri yer alacak.

CHP'nin Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacak ekonomik vizyon belgesinin emek ve çalışma yaşamı ile ilgili atacağı adımlar ve temel politikalarının altyapısının oluşturulacağı çalıştay kapsamında, dijitalleşme ve dijitalleşmenin emek ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacak.

Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin çalışanlar adına adil bir dönüşüm ve ikinci yüzyılda insan onuruna yaraşır bir iş kavramının hayata geçirilmesi noktasında, "Emek 4.0" politikalarının adımları tartışılacak.

Çalıştayda, dijitalleşmenin kent ve emek üzerindeki etkilerinin ele alınacağı ilk oturumu dijital emeğin geleceği ve kamu politikaları üzerine düşünmek başlıklı ikinci oturum takip edecek.

Çalıştay kapsamında dijital emek ve hukuk, dijital emek ve çalışma hayatı ile dijital emek ve sosyal politikalar çerçevesinde üç farklı atölye çalışması da yapılacak.