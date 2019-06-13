CHP Ekonomi Masası ile Genel-İş yönetimi buluştu

13 Haziran 2019

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "En önemli vaadimiz 'İstanbul'da israf ekonomisine son vereceğiz' diyoruz. Diyorlar ya 'Çaldılar.' Çalınan bir şey varsa Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası, Türkiye'nin itibarı çalınmıştır." dedi.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, Genel-İş Sendikası İstanbul şube yönetimleriyle bir araya geldi.

Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Lale Karabıyık ve Orhan Sarıbal ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan katıldı.

Ekonomi, çalışma yaşamındaki sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına "12 Haziran Çarşamba saat 15.45'de Saraçhane'de Büyükşehir Belediye önündeki havuz başında basın açıklaması yapılacaktır. Basın açıklamasına müdür, müdür yardımcısı ve amirlerin katılımı zorunlu olup, durumu müsait olan personel de katılabilir." şeklinde bir yazı gittiğini savundu.

Ağbaba, "Açıklama kayyum eliyle zoraki çalışanlarla birlikte yaptırılıyor. CHP'de böyle bir şey olmadı, olmayacak. CHP'li belediyelerde önümüzdeki dönemde örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. İşçilerimizin haklarını korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni hükümet sisteminin işçiye iyi gelmediğini savunan Ağbaba, "Emekçilere ölüm ve açlık, sömürü dayatıldı. Kriz başladığı günden bu yana bir Ekonomi Masası oluşturuldu. Ekonomi Masası hem işverenleri, hem işçileri dinleyerek Türkiye'nin ekonomik politikalarına yön vermeye çalışıyor ve krizin etkilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu toplantımızın sebebi de budur." ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, "24 Haziran'dan bu güne asgari ücretle geçinenlerin alım gücü yarı yarıya düştü. Asgari ücret uygulamasında Türkiye en kötü 4'üncü ülke oldu. Türkiye işsizlik bakımından tarihi rekorlar kırıyor. Yüzde 14,7'yle 8,5 milyon işsizimizle, işsizlik bakımından rekor kırmış durumdayız." dedi.

"EYT'lilerin sorununu çözmek borcumuzun borcu"

CHP'nin taşeron meselesini gündemde tuttuğunu ve asgari ücretin yükselmesini sağladığını dile getiren Ağbaba, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu da çözmek boynumuzun borcu." diyerek, şunları kaydetti:

"EYT'lilerin ülkeye 800 milyar yük olduğu söyleniyor. AKP Genel Başkanı 750 milyar diyor ama bunların hiçbirinin gerçek olmadığını biliyoruz. İş kazaları konusunda rekorlar kırıyoruz. Her gün 5 işçi iş cinayetine kurban gidiyor. Soma'da 301 kişi katledildi iş cinayetiyle, Soma'dan bu güne kadar daha fazla işçi madenlerde katledilmiş. Yeni ekonomik paketlerde işçilerin hakları tamamen yağma edilmeye çalışılıyor. Kıdem tazminatında sonuna kadar sizlerle beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi kabul edilemez. Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir, bu güvencesinin elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Meclis'te her türlü mücadeleyi sizin adınıza yapacağımızı bilmenizi istiyorum."

Ağbaba, "Türkiye'nin gündemi yokluk ve işsizlik. Bizim asgari ücretimiz de açlık sınırının altında. Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk. Hükümetin gündemi başka bir şey." dedi.

"Seçim niçin İstanbullular için önemli?" diye soran Ağbaba, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine harcanan para 1 yıllık 80 trilyon. Hayalet proje ve sunumlar için harcanan para 240 trilyon lira. Bağırmaları boşuna değil. Yandaş vakıflara aktarılan paralara bakıyorsunuz, İstanbul resmen talan ediliyor. 18 günde neler yapıldığını gördünüz. Şimdiye kadar engellenmeseydi İstanbullunun hayatına dokunan birçok problem çözülmüş olacaktı. En önemli vaadimiz 'İstanbul'da israf ekonomisine son vereceğiz.' diyoruz. Diyorlar ya 'Çaldılar.' Çalınan bir şey varsa Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası, Türkiye'nin itibarı çalınmıştır."

Kaynak: AA