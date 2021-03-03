CHP Ekonomi Masası, oto galericilerle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası üyeleri, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Otonomi'de oto galerici esnafıyla bir araya geldi.

Otonomi'nin Türkiye'ye örnek projelerden biri olduğunu aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Az değil 3 bin 500 çalışanı var. Tabii bu sektörün de kendine has sıkıntıları var, bu sıkıntıları dinlemek üzere buradayız. Dertlerinizi dinledikten sonra bunları elimizden geldiğince dillendirmek, Mecliste ve diğer alanlarda çözüm aramak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sıkıntılı günlerden geçildiğine işaret eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Sektörler bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Bunlardan bir tanesi de motorlu araç sektörü. Hala şu anda baktığım zaman birinci el satışlarının iyi gittiğini görüyorum. Yüzde 37 civarında birinci el satışlarında artış var. 50 küsur ticari araçlarda, 34 küsur binek araçlarda artış var ama ikinci ele baktığımızda burada spekülatif dalgalanmalar ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle arzın olmaması sonucunda fiyatlar çok yukarı çıkmıştı, talep de vardı ama bir müddet sonra talep bıçak gibi kesildi, fiyatlar düşmeye başladı ve yeniden birinci el araca doğru dönüş oldu. Ama bu arada sektörün ciddi sıkıntıları ortaya çıktı. Şimdi bir de üstüne üstlük bir noter harcı söylemi var. Belki bu normal zamanda dikkate alınır, değerlendirilir ama bugün gerçekten bu boyutta sıkıntının olduğu bir ortamda bence bu harç meselesinin ciddi şekilde üzerinde düşünülmesi lazım. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız."

Öztrak, şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatarak, enflasyonun yine yüksek çıktığını söyledi.

Öztrak, 15,6 oranındaki tüketici enflasyonunun da 2019 Temmuz ayından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık tüketici enflasyonu olduğunun altını çizdi.

Yurt içi üretici enflasyonunun da rekor seviyede olduğuna dikkati çeken Öztrak, şunları kaydetti:

"Şunu görüyoruz, 'Faizi yükseltiyoruz, çünkü enflasyonu düşüreceğiz.' Bunu ben hep söylüyorum, geçmişteki tecrübemle de söylüyorum, sadece faizi yükselterek enflasyonu düşüremezsiniz. Ekonomide güveni sağlamanız lazım. Ekonomide güveni sağlamak için de ekonomideki tüm karar alıcılarının önüne derli toplu, tutarlı bir programı koymanız lazım. Sadece bu işi faizle götürmeye kalkarsanız daha biz çok faiz artırırız. 17 de yetmez, 27 de, 37 de yetmez. Bir an önce güven uyandıracak, derli toplu programı bu milletin önüne koymanız, belirsizlikleri gidermeniz lazım ki sıkıntıları aşabilelim. Bugün sizlerin karşı karşıya olduğunuz en önemli sorun belirsizliktir. Bir dönem yüksek fiyatla ikinci eli aldınız çünkü talep vardı, şimdi bakıyorum ben burası araba dolu elinizdeki araçları da muhtemelen zararına satmak zorunda kalacaksınız. Bir de bunun üstüne noter harcı gibi bir uygulama gelirse bu sizin zararınızı daha da artıracak.

Genel Başkanımız da ben de hep şunu ifade ettik, bugün dünya esnafına yardım etmek için yarışıyor. Neden yarışıyor? Çünkü bu pandeminin sonunda esnafını ayakta tutabilen ve pandemi bittiği anda eski düzenden daha güçlü bir şekilde devreye girmesini sağlayacak ülkeler dünya savaşı gibi olan pandemiye karşı savaşı kazanmış olacak. Onlar bu savaşın galipleri olacak, esnafını ayakta tutamayanlar da bu savaşın mağlupları olacak. Siz burada esnafınızı ayakta tutamazsanız kim gelip yatırım yapacak? Ülkemizin gerçek meselesi esnafımızı ayakta tutmaktır, işsizimize iş bulmaktır."

70 bin motorlu araç satıcısı var

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı olduğunu, bunları ilgilendiren yan kuruluşlarıyla beraber milyonları bulduklarını söyledi.

Türkiye'de otomobil ticaretinden dönen yıllık cironun 550 milyar lira olduğunu belirten Erkoç, "Ama maalesef piyasaya baktığınızda eski isminden olduğu gibi galerici dendiği zaman farklı algılar geliyor akla. Biz 2010'da federasyonumuzu kurduk. O gün bugündür zaman zaman Meclis'te, zaman da milletvekillerimizle görüşerek sektörün sorunlarını çözmek için elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz." dedi.

Otonomi'nin Türkiye'nin örnek projelerinden biri olduğunu aktaran Aydın Erkoç, 680 iş yeri ve 3 bin 500 çalışanı bulunduğunu aktardı.

"İtibarsız olan mesleği, itibarlı hale getirdiğimize inanıyoruz" diyen Erkoç, 60 ilde il başkanlıkları bulunduğunu bunu 81 ile tamamlamak istediklerini bildirdi.