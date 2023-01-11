CHP, ekonomiye ilişkin torba kanunun bazı hükümlerinin iptalini istedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Engin Altay, torba kanun olarak bilinen 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, "kamu görevlileri sendikalarına getirilen yüzde 2 baraj" şartı ile "limanların işletme haklarının 49 yıla uzatılması"na ilişkin hükümlerinin iptalini istediklerini aktardı.

Düzenleme ile 17 limanın sözleşme süresinin ihalesiz 9 ila 19 yıl süreyle, bazı limanların sözleşme süresinin ise 2070 senesine kadar uzatıldığını belirten Altay, aynı düzenlemenin 6 Ocak 2022'de yasalaştırıldığını ve Anayasa Mahkemesinin 20 Temmuz 2022 tarihli kararı ile iptal edildiğini hatırlattı.

Engin Altay, "Anayasa'ya açık aykırılığı mahkeme kararıyla tayin ve tespit edilmiş bir yasal düzenlemeyi 22 Aralık 2022'de tekrar Meclis'te yasalaştırdılar. Antalya, Alanya, Hopa, Galataport, Kuşadası, Çeşme, Mersin, İskenderun, Sinop, Ordu, Tekirdağ, Rize, Marmaris, Dikili, Derice Trabzon ve Taşucu limanları yandaşa, beşli çeteye peşkeş çekilmiştir. Bu para milletin kör kuruşudur. Bunun hesabını takip etmek bizim bu topluma karşı en temel görevimizdir." diye konuştu.

"Yaklaşık 200 sendikanın 400 bin üyesini ilgilendiren bir durum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da aynı kanundaki, yüzde 2 barajını geçen sendikaların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanacağına ilişkin hükmün de iptalini istediklerini bildirdi.

Bu yüzde 2 baraj şartının Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünde bulunan Ağbaba, düzenlemenin, yaklaşık 200 sendikanın toplam 400 bin üyesini ilgilendirdiğini söyledi.

Veli Ağbaba, "İktidar, kendi yandaş sendikalarını güçlendirebilmek için bu yasayı çıkarmaktadır. Bu açık bir darbedir. Kimin hangi memur sendikasına üye olacağına maalesef Cumhur İttifakı karar vermeye çalışmaktadır." dedi.